【黃金有罪．劇透】敏晶被木桐深情打動　唔介意對方已有未婚妻

TVB劇集《黃金有罪》上回講到唐老太（梁舜燕飾）經搶救後度過危險期，昊山太太溫麗萍（樊奕敏飾）到病房哭訴，Mona（陳自瑤飾）內心有愧，反被昊峰（黃智賢飾）警告切勿心軟。昊峰趁唐老太病重，趁機自薦出任主席，終掌管唐發大權，更無情地將唐老太及麗萍趕出唐家大宅。濚木業務蒸蒸日上，木桐（張兆輝飾）決定向泰益財務借貸，並要帶永進（蕭正楠飾）、敏晶（姚子羚飾）到泰國會見泰益高層。點知永進的父親突然跌傷，木桐只好單獨與晶晶出發。敏晶首次出國，對泰國一切都大感好奇。木桐與敏晶公幹完畢，突遭龍坤（吳岱融飾）聯同手下尋仇，二人性命危在旦夕！

敏晶生命受到威脅。(劇照)

+ 2

以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】愛懷舊風泳衣女星 除咗姚子羚仲有邊個愛着一件頭？

最新一集將會講到木桐、敏晶逃過一劫，敏晶好奇木桐的過去。木桐只好道出真相……帶喜 (洪永城飾) 有意購買出市代表牌照，決定放手一博炒孖展，希望從中大賺一筆。敏婷（陳瀅飾）得到電影公司試鏡機會，帶喜不滿敏婷在人前隱瞞情侶關係，吵鬧間遇上富豪沈岳泰 (林韋辰飾)，帶喜暗對他留下印象。敏晶發現木桐在泰國一直尋訪某人，一再追問下，終得悉他與未婚妻宋海娜 (楊卓娜飾) 的愛情故事，可惜二人分隔兩地多年，海娜早已音訊全無……敏晶被木桐的深情打動，漸對木桐種下傾慕的種子。

敏晶愈來愈鍾意木桐。(劇照)