【鼠年行運要點相】ERROR成員勁投入　犯穿衣大忌被叫「除褲」　

為迎接鼠年來臨，ViuTV特別製作新春賀年節目《鼠年行運要點相》，第二集於1月25日晚上8時30分播映。《鼠年行運要點相》由小占、利君牙及盤菜瑩子主持，聯同《點相》命理專家皓云師傅，為大家講解鼠年運程預測，想知道來年運勢就不容錯過。

ViuTV一眾藝人齊玩行運要點相遊戲。

來到《鼠年行運要點相》第二集，剛好是正月大年初一，皓云師傅及主持帶領ViuTV二十多位藝人向全港觀眾拜年，還會為元宵作準備，即場為藝人作戀愛配對及看面相批命。師傅認為當旺的人派利是絕對好意頭，會將旺氣延續下去，並指出今屆《全民造星II》冠軍得主吳啟洋（Phoebus）是當旺者，Phoebus揚言：「預計新年我會準備四位數字來派利是呀！」及後Phoebus又在「行運要點相」贏利是環節中，奪得全場大獎，贏得888元大利是。

Phoebus當旺贏取888大利是。

而 ERROR成員Dee和保錡被師傅品評衣著，他們犯了新年穿衣禁忌，穿了黑色和白色，以及戴了猛獸和武器的飾物，但最錯原來穿錯深色直條褲，不單影響運程，同時被師傅嘲笑名符其實的「ERROR」，更被在場藝人起哄叫「除褲」。

ERROR成員Dee和保錡被取笑新年穿錯衫。

此外，在戀愛配對環節中，李建邦（Suzuki）被師傅睇相，被即場揀選了蔡宛珊（Sarika）為最夾面相對象，師傅品評Sarika面相：「眼神銳利，鼻直而山根較高，代表做事堅持而有主見，好啱有時冇乜主見嘅Suzuki。」有幸被揀中為Suzuki「真命天女」的Sarika，無奈表示：「咁佢會斷我米路！其實我仲想搵真命天子同男朋友囉！」最後二人更被要求影面貼面大合照。