【黃金有罪．劇透】帶喜出美人計討好昊峰　濚木獲鉅額貸款埋伏線

無綫劇集《黃金有罪》上回講到木桐（張兆輝飾）、敏晶（姚子羚飾）逃過一劫，敏晶好奇木桐的過去。木桐只好道出真相……帶喜 （洪永城飾）有意購買出市代表牌照，決定放手一博炒孖展，希望從中大賺一筆。敏婷（陳瀅飾）得到電影公司試鏡機會，帶喜不滿敏婷在人前隱瞞情侶關係，吵鬧間遇上富豪沈岳泰（林韋辰飾），帶喜暗對他留下印象。敏晶發現木桐在泰國一直尋訪某人，一再追問下，終得悉他與未婚妻宋海娜（楊卓娜飾） 的愛情故事，可惜二人分隔兩地多年，海娜早已音訊全無……敏晶被木桐的深情打動，漸對木桐種下傾慕的種子。

有睇頭幾集嘅觀眾就知，榮木桐同水敏晶係有一段愛情！（劇照）

今集將會講到木桐與敏晶回港，告知永進（蕭正楠飾）濚木將開展連番鴻圖大計。濚木忽然獲得龐大貸款額，引起永進與敏晶懷疑，木桐解釋公司背後有泰國金主支持。帶喜炒孖展損手被迫斬倉，無意中發現昊峰對莉莉（劉芷希飾）着迷，帶喜心生一計，以博取昊峰（黃智賢飾）信任。莉莉（劉芷希飾）假裝成小虎女友應付香姑，豈料香姑出言侮辱。帶喜趁機開解莉莉，並鼓勵她接受昊峰追求。木桐成功收購岳泰旗下一幢大廈，岳泰對木桐留下良好印象。昊峰不滿濚木業務發展有聲有色，故意羞辱木桐，二人結怨。

到底莉莉會唔會真係獻身畀昊峰呢？（劇照）

咁莉莉（劉芷希飾）又真係幾討人喜歡嘅：