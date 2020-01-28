劉心悠練拳唔嗌辛苦　抗拒被稱呼做「BB」：每次聽到都會起雞皮

心悠為演女拳王暴漲了兩個碼，事前接受了密集的訓練。（《乜代宗師》劇照）

劉心悠日前與黃子華宣傳新戲，聽到子華神同各位分享自己在演好拳手角色所做的訓練，即時淚灑當場。香港開電視節目特意派出主播植詠姍（Cathy）就走入心悠的訓練場地，跟著心悠接受進行一系列與拳擊相關訓練，Cathy雖然有運動底子亦打開籃球，但在跟著心悠訓練期間都不得不多番叫辛苦，可想而知心悠為角色所付出嘅努力有幾多！

植詠姍跟著心悠接受進行一系列與拳擊相關的訓練，Cathy雖然有運動底子亦打開籃球，但在跟著心悠訓練期間都不得不多番叫辛苦。

心悠話練拳期間從來唔會講辛苦二字，因為學習時要專心，咁先可以打得好，而且亦曾有過報名參與比賽嘅諗法，不過依家決定都係當興趣每周練習下就好。心悠又坦言自己好抗拒被叫做「心悠BB」，雖然好感激大家愛戴，不過每次聽到笑言都會起雞皮。

心悠話自己其實好唔想被叫做「BB」。

其實心悠一直有做開運動，馬拉松盛事經常都會見到佢嘅身影，佢透露現正積極為四月再到北極跑馬拉松做準備，當中包括製作一個屬於自己嘅旗幟：「上次去北極跑馬拉松係難得嘅體驗，如果今年天氣好可以再跑一次，我希望可以係果度插一支由自己製作嘅旗，咁我人生嘅check list又可以多一個喇！」