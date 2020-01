「最佳女配角」趙希洛(Candice)今日(29/1)在IG罕有大曬性感泳衣照,她戴上太陽眼鏡,穿上白色花紋連身泳衣大曬長腿。Candice坐在無邊際泳池邊享受着日光浴,非常愜意,她寫着:「Missing the Summer Sun. Is it me or does everyone wanna go on a long vacation?」Candice十分掛念旅行的時光,並期待來一趟長旅行。網民瘋狂畀like,仲大讚Candice好靚同好fit。

趙希洛IG罕有大曬性感泳衣照。(IG/ @lovecandice.c)

點擊睇更多趙希洛靚相: