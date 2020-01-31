【武漢肺炎】楊丞琳造型照錯誤戴口罩　網民鬧爆：不要出Po教壞！

楊丞琳不時分享穿搭造型。（IG：@rainie77）

呢幾個星期大家日日撲口罩，只要離開家門就要戴起保護自己，但戴之餘，都要正確戴上口罩先起到保護作用。楊丞琳一向有分享造型照，就算戴口罩都可以戴得潮，不過就被網民指責：「不懂戴口罩不要出Po教壞大小！」。

楊丞琳分享「穿搭必備口罩」。（IG：@rainie77）

Rainie呢日貼出幾張相，身穿螢光綠衛衣，配以牛仔褲及牛仔外套，紥起俐落小丸子頭留言話：「近期的穿搭重點－口罩。經歷過SARS肆虐的時期，這次我們更加謹慎，一定要一起度過這個難關。辛苦一陣子，幸福一輩子～大家加油﹗#穿搭必備口罩」

楊丞琳分享「穿搭必備口罩」。（IG：@rainie77）

回應網民批評：希望買到兒童口罩！

不過就有網民留言指佢「口罩沒拉好」、「要拉好壓緊」、「不懂戴口罩不要出po教壞大小喇」，覺得佢身為公眾人物應該要做好示範，亦有網友為Rainie護航，指佢只係因為塊面太細令口罩無法緊貼面部。Rainie睇到大家意見，喺IG Story回應：「謝謝好意提醒我的網友建議，我可以買兒童口罩，那我再去找找希望買得到。」

楊丞琳話會去搵下適合大小嘅兒童口罩。（IG：@rainie77）