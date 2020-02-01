【晚吹】服裝店店員爆料：試過有內地人用錫紙袋偷千幾件衫

女顧客打開試身室門，問男店員意見……

ViuTV節目《晚吹 - 又要威 又要戴頭盔》之前搵過波鞋店店員做嘉賓，分享一啲行內術語，而最新一集，就搵嚟連鎖服裝店店員爆料。搲折，似乎係每個店員都會遇過嘅事，有客為咗一個少少折扣，特意將正價商品放到特價區，亦有客人以「換貨係無限期 」為由，竟然將兩年前嘅貨拎去換，連幾位嘉賓都話「有毅力的話可以無限換」，亦有店員遇過一名媽媽要求退貨，雖然件衫有晒價錢牌，但明顯地有咖哩漬，當店員表示有污漬唔可以退時，對方竟然話：「我買嗰時已經係咁（有污漬）……」



只要保存好價錢牌，隨時都可以退換衣服，就算件衫有好大陣味……都要換。

除此之外，店員表示遇得最多嘅一定係偷嘢，而內衣係一致公認最易得手。「試過成疊衫唔見曬，睇返CCTV先知有人將疊衫一次過掃落袋就跑走，咁我哋門口無保安，所以好易得手。」另一店員並表示試過喺試身室見到30幾個明確地被拆下來嘅防盜，當中不乏有連埋布料，即係話客人直接將防盜喺件衫上剪下來。「有內地人會用錫紙做嘅袋放衫，防盜完全偵察唔到，一偷就二千幾件。」為咗偷嘢可以去到幾盡？

幾位嘉賓都話通常遇到客人偷嘢，如果對方肯將件貨拎返出嚟，都唔會報警處理。

講完偷嘢，又再講下難忘事，其中一位曾經負責過試身室嘅男嘉賓表示：「有個4、50歲女性，佢開門問我『你覺得呢個bra好唔好睇？』靚唔靚都好真係好尷尬，答佢又唔係，又唔可以閂佢門……」最後呢位店員哥哥選擇唔答，其實都可能係一個好答案！

