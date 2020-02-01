駱胤鳴將榮升人妻拒連生貴子　讚男友：好細心比我更似一個女仔

駱胤鳴早前公開婚紗相。

駱胤鳴（烙印）早前宣佈，今年年尾將榮升人妻。佢接受香港開電視《娛樂頭條E-News Headline》主持馬梓軒邀請，到大埔林村許願樹拋寶牒，祈求新一年身體健康、闔家平安。經過5次努力，烙印第6次成功將寶牒拋上許願樹：「其實我從未嚟過許願樹拋寶牒，之前過年我會去車公廟、黃大仙廟，一直覺得許願樹咁近自己屋企，唔駛特登去，所以咁多年都冇去過！」

經過5次努力，駱胤鳴第6次終成功將寶牒拋上許願樹。

今年12月27日烙印將與圈外男友哈士彬舉行婚禮，被問及對方有何吸引之處，烙印隨即數出三大優點：「第一係佢好細心，佢比我更似一個女仔！佢個袋一定會有紙巾、濕紙巾，甚至曾經有一段時間有衛生巾；第二係佢好識煮嘢食，呢樣真係令我好妒忌；第三係佢工作好認真，佢可以唔聽我電話同唔覆我訊息！我唔會嬲佢嘅，因為知佢真係做緊嘢，呢三樣嘢都好值得嘉許！」

被問及未婚夫有何吸引之處，駱胤鳴隨即數出三大優點。

近排忙於籌備婚禮的烙印，坦言有很多細節要處理：「結婚真係好多嘢搞！例如姊妹兄弟人數、花車，最近又同咗未來奶奶睇酒店，每星期都有個目標要達成！至於擺幾多圍就未落實，但因為男家親戚多，同埋想邀請好多圈中好友，所以預計會有30圍！」