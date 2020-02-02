杜德偉事件2.0？　張堅庭慘被途人誤認成盧冠廷

2013年，有市民在Facebook公開與許志安的合照，卻表示：「 喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人。」似乎當事人將許志安誤認成杜德偉，一度成為網絡熱話，沒想到事隔七年後，再有市民認錯名人，而今次的「受害者」是張堅庭導演。

2013年，有網民將許志安誤認成杜德偉，還稱安仔「叫佢杜生都唔采（睬）人」，一度成為網絡熱話。（網上圖片）

昨日（2日）下午，張堅庭在Facebook專頁分享與一名女士的合照，言語間略帶無奈：「在赤柱碰到這女仕，她興奮的叫我：盧冠廷，所以我同佢合照。」由此可見，該名女士將張堅庭當成盧冠廷，可算是「杜德偉事件2.0」，一眾網民哭笑不得。

張堅庭在Facebook專頁分享與一名女士的合照，略帶無奈表示被認成盧冠廷，不過仍大方與該名女士合照。（張堅廷Facebook）

睇吓張堅庭同途人嘅合照：

除了擺烏龍認錯人外，該名女士的「面罩」亦非常矚目，因為她將大型水樽改裝成「面罩」，未知該名女士是否因為缺乏口罩，只能出此下策，難怪張堅庭直言：「我見佢咁嘅裝備，周圍冇人，除下口罩，影完跳上車。疫症完咗，大家除低口罩，喺街底Watsons見。」

張堅庭祝願港人疫情完結後能脫下口罩相見。 （張堅庭Facebook）

張堅庭同盧冠廷係咪真係咁似樣呢？