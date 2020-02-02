【武漢肺炎】KOL「偽韓妹」質疑樂文炒口罩　$20一個KF94真係貴？

武漢肺炎肆虐，香港口罩供應短缺，人人狂搶口罩，導致市面嚴重缺貨，更有人趁機炒賣從中圖利，當然，香港地亦有不少有心小店店主，為港人在海外如韓國等地搜羅口罩，以「不求賺錢」的價格向港人出售，解燃眉之急；不過，所謂「低價」甚至「成本價」出售的定義似乎見人見智。 網上KOL「偽韓妹」日前就於facebook專頁指早前新蒲崗一家文具店 ── 「樂文文具公司」炒賣口罩，發帖指斥該台一個韓國KF94防疫口罩（N95同級別）賣港幣$20是「炒價」，又自稱自己同樣由韓國購入KF94，只會出售港幣$8一個。 事件周六晚（1/2）引起不少網民熱議，除了兩名當事人（包括文具店專頁的管理員）在專頁隔空對罵之外，更令網民分成兩大陣營，互相分析一個現時港人最關心的議題 —— $20一個口罩，到底是否炒價？有大部份網民均支持樂文做法公道，更Post相力證現時韓國當地KF94口罩的確叫價港幣十多元一個，然而另一邊支持「偽韓妹」的陣營則力撐她是良心店主，更大讚她以$8出售是良心價。

1月31日晚上，樂文文具公司於facebook出post指，有大約2,000個韓國KF94現貨，並以$20一個公開發售，更指若是醫護朋友或持香港身份證3粒星的孕婦可享優惠$100/6個、$200/12個。翌日（1/2），2,000個口罩在半個小時內沽清，本來相安無事，及至同日晚上，KOL「偽韓妹」於facebook專頁指出樂文文具公司炒賣口罩，並說：「各位$25係炒價！韓國嘅價錢，你信我定佢？請謝絕歪風！」

樂文文具公司於facebook出post指有大約2000個韓國KF 94現貨。（facebook@樂文文具公司）

兩專頁出Post互相反擊

「偽韓妹」這個page顧名思義就是一個韓國主導的專頁，不時會介紹韓國的資訊和產品，1月份時更開始分享關於韓國口罩炒價問題。昨晚她在專頁發文指斥樂文以炒價賣口罩後，樂文文具亦在專頁出發文出post反駁，解釋指龍門冰室等店舖都是以$20出售，反問「點解我賣就係炒價？」

數小時後，「偽韓妹」又再度出post反駁樂文：「講真話原來真係有錯，用緊一個當地人講嘅事實。貨呢，星期一二就應該送到，我HKD $8/ 1個KF94 釜山寄出比香港市民，呢批直接去門市買嘅，我只係唔想香港人捱貴野由1月5號開始，已經開始同大家研究各式各樣的口罩，做人問心無愧！釜山小師奶只係唔想捲入任何公關災難，有時唔係下下講可憐就贏。人在做天在看。」

「偽韓妹」於facebook質疑樂文文具公司炒口罩。（facebook@「偽韓妹」）

不少網民留言質疑「偽韓妹」動機。（facebook@「偽韓妹」）

身在韓國網友力證KF94海鮮價 質疑「偽韓妹」動機

「偽韓妹」與「樂文文具」的隔空罵戰post，一夜之間變成網民的「20元一個口罩係咪炒價集中討論區」。在「偽韓妹」的反駁post下，不少網民留言指，自己有朋友現時身處韓國，更轉貼友人在當地拍攝的照片，力證當地KF94口罩售價「係海鮮價」，從圖片中的價錢牌可見售價高達3500韓圜（約23港元）一個，直言「賣20蚊港幣連運費絕對不是炒價」，質疑「偽韓妹」指罵樂文動機；另一陣營則是支持「偽韓妹」，有網民留言直斥現時許多商店趁火打劫，斥樂文等賣$20一個口罩的店家是黑心商人，同時大讚「偽韓妹」以$8出售是良心店主。

「偽韓妹」指自己賣$8一個。（facebook@「偽韓妹」）

當然亦有網民力撐「偽韓妹」：