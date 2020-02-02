【娛樂大家】傳汪明荃想添食一至五橫線播　唔通想落場玩埋一份？

由阿姐汪明荃、蘇永康、森美以及余德丞主持的無綫遊戲節目《娛樂大家》從2019年3月播放開始已大受歡迎，由其第二季引入「狼人殺」（TVB版名為「狼人宮廷版」）後更被受關注和討論，其YouTube頻道上的「無刪剪版本」亦累積了不少支持者，點擊成績亦相當不錯！

雖然節目在2019年12月29日已經圓滿結束，但不少觀眾亦對此大感不捨，希望節目可以長做長有。而在「萬千星輝頒獎典禮2019」上，四位主持亦憑《娛樂大家》奪得「最佳節目主持」。不過今日有個好消息，最近有傳聞指阿姐有意開拍《娛樂大家》3.0，更將之前逢星期日晚上播出改為逢星期一至五晚上10時半播放。

阿姐攞獎嘅時候話要畀多啲機會啲年青人，而家機會嚟喇！（電視截圖）

余德丞：係有聽過！

就《娛樂大家》開3.0的傳聞，《香港01》記者曾向被稱為「狼人宮廷版」高玩的余德丞查詢，他直言：「係有聽過，不過就唔知詳情，（「狼人宮廷版」會繼續玩？）未知有咩Game，話有機會，但未確定，可能有一、兩次玩吓嘅！」由於開拍3.0仍然在概思當中，至今仍然非常初步，而余德丞自己應該會再次以主持人身份現身。其實網絡都有不少聲音希望香港有本地的「狼人殺」相關節目，因為大部份知名的「狼人殺」相關節目或頻道都是內地或台灣玩家，感覺不夠貼地，所以每集「狼人宮廷版」的YouTube「無刪剪版本」才會吸引到眾多網民留言討論玩法，余德丞自己亦不時會在留言區與網民互動檢討。

希望呢個勝率表仲有得更新：

+ 6 + 5 + 4