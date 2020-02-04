日本女主播田中美奈實親授冧仔秘技　4招收服同枱男性！

有「日本最美女主播」之稱、33歲的田中美奈實最近推出了首本個人寫真集《Sincerely yours......》，至今已經連續7周登上寫真集銷量榜冠軍，總銷量高達30.8萬本，突破出版商社寶島社71年來的紀錄。自從田中美奈實離開TBS轉投影視界之後人氣不減，在去年11月Oricon公布「第16屆最愛女主播排行榜」中，田中美奈實僅輸弘中綾香排名第二，兩人在去年亦曾與山里亮太合作主持節目《あざとくて何が悪いの？》（意譯：有點心機怎麼了嘛？），教授社交技巧。

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連續7星期榜首真係唔講得笑！（IG:minamitanaka_official）

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曾經因為太嬌嗲成「最討厭女主播排行榜」

其實田中美奈實自從2009年出道做主播之後一直以嬌嗲見稱，其撒嬌強度更惹來同性反感，在男性角度是最愛的女主播之一，但在女性角度卻是極度討厭的對象，是「最討厭女主播排行榜」的常客，視為女性的公敵，冧仔能力可見一班！今次在節目《あざとくて何が悪いの？》中亦大方向觀眾傳授與男性聚餐時的超強冧仔四式，被冧的山里亮太亦招架不住！

以下圖文並荗地教大家秘技：