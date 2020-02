來自馬來西亞的林明禎絕對不少男士心目中的女神,但其實其胞姐林詩枝(Brandy)亦好受歡迎,單計Instagram都有18萬粉絲,非常犀利。今日(4/2),林詩枝在網上貼出兩張與林明禎的合照,更寫道:「我擁有最好嘅姊妹情。(I got the best sisterhood)」 相中的林詩枝和林明禎以水着亮相,先後以背面照和側面照曬美臀和長腿,搞到不少網友都忍不住留言:「世界上最美麗的風景」、「兩位女神」、「最美姊妹照」,又讚林詩枝身材超Fit,不似已成一女之母。

點擊下圖觀看林詩枝、林明禎靚相: