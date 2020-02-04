【今日疫情】學界人士對3月復課唔樂觀：口罩、跨境學童都係問題

幾位學界人士都對3月復課唔樂觀。

武漢肺炎疫情持續，教育局宣布學界停課將延至下月2日，ViuTV節目《今日疫情》就復課一事 ，分別搵嚟香港教育專業人員協會會長馮偉華、家長同盟主席周勁倫、陳呂重德紀念學校校長梁俊傑以及感染及傳染病科專科醫生林緯遜，以不同角色去分析可行性。作為校長嘅梁俊傑表示，雖然都係等教育局指引，但並不抱太大期望，最主要係因為唔夠口罩。此外，跨境學童亦都係問題之一。「物資一定要解決到，第二係疫情受控，甚至係要消退，如果唔係，就算唔係跨境學童問題，其他情況都要處理好先可以復課，自己對3月2復課唔太樂觀。」

節目亦有到公園、球場訪問幾位學生，眾人都一致希望可以快啲返工，原因離不開「留喺屋企好悶」。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前被問到點解唔戴口罩，佢當時嘅解釋就因為全球口罩供應緊張，故要求所有政府部門按指引的基準佩戴口罩…對於特首呢一番言論，身為醫生嘅林緯遜又點睇呢？「始終疫情都係發展中，我覺得呢個階段都係緊要，所以都係建議市民包括小朋友除減少與他人接觸外，最重要係正確戴口罩、勤洗手，因為呢段時間都係關鍵。」

梁校長希望教育局可以提供口罩、清潔用品嘅指引。

節目中，主持人強尼問到小朋友與小朋友之間玩耍時，到底要保持什麼程度的距離會比較好呢？林醫生表示武漢肺炎疫主要係透過接觸同飛沫傳播。「小朋友玩到攬頭攬頸係直接接觸，簡接接觸可以話係飛沬落咗喺玩具」

跨境學童是否需要隔離14日?呢個問題應該都係唔少本地家長十分擔心。