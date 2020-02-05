北京衛視女主席採訪鍾南山被圍剿　楊雅淇曾進軍韓國任節目主持

楊雅淇入行16年,做過唔少節目主持。

武漢肺炎疫情持續蔓延，北京衛視早前播出《養生堂——疫情防控特別節目》嘅專題節目，並由主持楊雅淇負責，不過由於受訪者中國傳染病學專家鍾南山行程緊湊，所以訪問喺佢趕赴機場回廣州嘅路上進行。節目播出後，除咗鍾南山嘅話題引起網友討論之外，負責訪問嘅女記者楊雅淇，亦因為全程無戴口罩、笑到好似中獎等行為而被網友批擊，「噁心、獻媚」、「像是白骨精見到了唐僧」等留言喺微博紛紛出現。

採訪鍾南山真係需要有咁嘅表情？！（網上圖片）

畢業於北京傳媒大學播音系嘅楊雅淇（Tiffany），入行16年，曾任北京消防宣傳大使，有指佢一直熱衷於公益及青少年發展事件。04年加入北京電視台後，先後主持過唔少綜藝節目，識得韓文嘅佢，08年獲韓國電視台SBS嘅邀請，主持《爸爸加油》節目兩年多；除咗韓文之外，楊雅淇嘅書法亦十分厲害，作品收錄於《中國當代青年精英錄》等五部辭典當中。

對於自己嘅採訪受到批評，楊雅淇未有任何發表，但目前已關閉微博嘅留言功能，而官媒《環球時報》總編胡錫進就喺微博發文表示「她的表現從專業水準上看不能不說有欠缺，但不至於被網上輿論圍毆。」

楊雅淇書法了得。(微博圖片)

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