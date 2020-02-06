【開運秘笈】楊天命批另一半特徵　SG Yanny：你講嘅我男友都冇！

由李尚正、盧頌恩主持的香港開電視節目《開運秘笈》，日前邀請樂壇組合Super Girls成員Yanny陳穎欣與堪輿學家楊天命擔任嘉賓，期間Yanny與各人大談事業與感情事，當中楊天命指Yanny加盟古天樂旗下公司是個很好決定，有助她的事業發展，還批Yanny在35歲後有20年演藝運，逗得伊人笑顏逐開。

楊天命指Yanny加盟古天樂旗下公司是個很好決定

李尚正大讚Yanny是「冰山美人」，Yanny自言在Super Girls中，她是最靜、性格最慢熱，可能與她冬天出生有關，楊天命表示：「冬天出世，為人比較冷漠，最需要朋友給予溫暖。」楊天命續批Yanny命旺桃花，今年有機會奉子成婚，不過Yanny卻表示暫時與男朋友未有結婚計劃，她說：「以前有另一位師傅批過我第一胎好容易流產，真係要小心小心。」

此外，楊天命又批Yanny的另一半會是享樂型的肥仔、而且年紀會較她小、職業是藝術界人士，Yanny聞言即大為緊張，似乎真命天子尚未出現，她表示：「你而家講嘅，全部都不是我男朋友特徵，咁點算好？我好易會被這些說話影響到。」

Yanny表示暫時與男朋友未有結婚計劃，旁邊為節目主持人之一李尚正。