【黃金有罪．專訪】張兆輝演足28年冇獎攞：你話我係用完即棄咩？

近年觀眾一直認為TVB鬧小生花旦荒，除了是因為多位當紅藝員相繼離巢之外，黃金時段劇集主角、配角演員亦不斷重複，部份網民更直斥無綫將「二、三線」藝員強推擔正，令劇集的叫座力大減。然而，無綫近年又喜重金禮聘昔日愛將，說得動聽是「強勢回歸」；但網民卻認為說穿了就是「救亡」。可惜，這些回歸的「猛將」總是一部起，數部甚至一部止，例如2018年有張衛健回歸拍《大帥哥》、2017年有林文龍和宣萱拍《不懂撒嬌的女人》、羅嘉良拍《與諜同謀》、2016年有吳啟華拍攝的《純熟意外》等等。而大部份「猛將」都與獎項無緣，但論實力、論演技，他們又是否比當屆的視帝視后遜色？ 場地：King Ludwig Beerhall@Fashion Walk 服裝：FILA Hong Kong

去年《大帥哥》播放初期就撞正《萬千星輝頒獎典禮》，雖然全城爆紅，但一個獎都冇。（劇照）

「好彩有訓練班!」

張兆輝，1963年出生，1982年中學畢業後就成功投考第11期無綫藝員訓練班，同期包括有梁朝偉、梁家輝、吳鎮宇、歐陽震華等等：「我都真係好多謝TVB㗎，我好好彩喺嗰段時間有訓練班，畀我哋去讀、去學，仲要所有導師都係TVB最頂尖嘅老師。」直至2001年，張兆輝突然離開工作了19年的TVB，進軍商界開公司，然後又專注拍攝電影。到2011年，張兆輝重返TVB拍攝處境喜劇《結·分@謊情式》，繼而影視雙棲發展，TVB作品大約有每年一部。由1982年出道至今，張兆輝參演過的無綫劇已經超過70部，當中擔任男主角的亦超過20部。張兆輝的演技，受到觀眾認可，然而，卻從未曾在TVB得到過任何演技相關的獎項。長江後浪推前浪，王浩信、馬國明、陳展鵬、等後輩輪住封帝，輝哥爭獎的競爭似乎愈來愈激烈。

張兆輝主演的《黃金十年》（1986）是當年的台慶劇，當時極受歡迎，同劇還有嘉玲、戚美珍、石修、張衛健等等，由梁家樹監製。（劇集特輯封面）

+ 4 + 3 + 2

遭TVB當「Comdom」?

Comdom即係「避孕套」，是近年非常流行的網絡用語，用以形容一些很重要，但又被用完即棄的人，在討論近年無綫的話題中經常出現，尤其形容「回巢」的「猛將」。前文提到金禮聘回巢拍劇的張衛健、林文龍、宣萱、羅嘉良、吳啟華等，全部被冠以「Comdom」之名，最主要原因是他們演技好，又有叫座力，又有收視保證，但與所有演技獎項擦身而過，而近日熱播的《黃金有罪》口碑不俗，但卻擺放在一直被喻為「炮灰期」的檔期播放，年尾頒獎禮奪獎的機會渺茫，主演張兆輝又被網民列入「Comdom」之列。

張兆輝在《黃金有罪》中飾演亦正亦邪的榮木桐，在香港80年代初的股票市場撈得風山水起，與輝哥以往的「正派」角色有很大差別，演技大跳戰。（劇照）

輝哥接受專訪當日，身穿一身運動服裝，與劇中西裝骨骨的他有很大反差。（梁碧玲攝）

大家各取所需啫！

「Condom，咁真嗰啲梗係用完即棄啦，唔衛生吖嘛！」輝哥不認同自己被用完即棄，「（回巢後）我都拍咗咁多套，但又係咪保證呢？你又唔知㗎。其實有時有啲嘢，例如時間啦，個劇本、角色你鍾唔鍾意啦，咁啱佢又要搵你啦，其實大家都係各有所需囉。其實演戲就係配配搭搭，冇乜話即唔即棄，隨時可能十年後，又會搵返你嚟用都唔出奇，冇所謂。」

每年一度的《萬千星輝頒獎禮》可追塑至1997年，無綫在當年的《萬千星輝賀台慶》首次加入獎項環節，衍生出第一屆的「視帝」和「視后」；至2006年，無綫首次將《萬千星輝頒獎典禮》成為獨立節目。（資料圖片）

「你話我一路你點演電視你都唔會有視帝㗎喇，我都冇所謂！」似乎輝哥對「視帝」的名號，並沒有太大渴求，「我拍嘅時候都話，有冇人可以寫包單話你呢個戲一定可以攞獎？冇㗎喎。我拍嘅時候唔會因為你有獎畀我所以拍得勤力啲，或者明知冇獎我就求求其其做，我唔會。自己嘅睇法就係，放鬆，隨緣，如果你係有嘅，你總會有一次機會。最緊要，係啲人鍾意睇我個戲，又或者係TVB全年收視最好最爆燈嗰個，但我冇獎攞，咁已經ok。」

「快問快答」的小遊戲中，其中一條問題是：「電影定電視？」輝哥當時答：「電影。」（梁碧玲攝）

做生意再拍電影

2001年，張兆輝突然與TVB解約，全心全意與太太經營美容生意。一年後，張兆輝獲杜琪峯邀請參演電影《大隻佬》，其鍾Sir一角更獲提名「2004年香港電影金像獎最佳男配角」，其後再接拍杜琪峯另一套作品《柔道龍虎榜》飾演「狼戾哥」，最後獲得「2005年第五屆華語電影傳媒大獎－最佳男配角獎」。輝哥謂「𥤮然間有一日，食飯撞到杜琪峯導演，話好耐冇見，就喺度傾，隔咗冇幾耐，佢就搵我演《大隻佬》。咁我諗，都幾好玩吖，始終都做返自己本行。」

「電影時間比較鬆動，唔同電視，就算半夜回到家，都能夠見到小朋友一、兩眼」。（梁碧玲）

真正的「黃金十年」

「小朋友最寶貴就係嗰十年，過咗十年你想見多啲陪多啲都冇機會。」其實張兆輝當年離開無綫除了是與太太經營生意之外，亦是希望能夠抽更多時間陪伴兒子成長，「我離開TVB嘅時候，都有好多同事叫我上大陸拍劇啦！但正如我所講，我有咗個小朋友啦，我哋間公司仔又開咗喇，屋企啦，公司啦，小朋友啦。如果我返咗大陸拍嘢，一離港就4個月左右啦，第一，我會覺得有一個好大嘅重擔喺晒我太太度，第二，我忍受唔到自己唔喺屋企，再加埋我有個小朋友喺度。小朋友最寶貴就係嗰十年，過咗十年你想見多啲陪多啲都冇機會。」

輝哥自認在小朋友的「黃金十年」時非常盡責：「唔使拍戲，每日一定送佢返學，接佢哋放學，風雨不改。」（梁碧玲攝）

重返TVB

小朋友長大後，生意亦已上軌道，與當年遇上杜琪峯一樣，巧合下，2011年張兆輝又遇上當時仍在TVB工作的梁家樹先生，「我記得嗰次我喺內地拍嘢，未拍完返香港做啲嘢，我記得仲係剃光頭嘅。初頭佢叫我返TVB拍處境喜劇，我之後都唔記得咗，後尾我內地嗰工作完咗，佢又搵返我，跟住就拍咗《結·分@謊情式》。」之後張兆輝大約每年為TVB拍一部劇集，主演的例如有《神鎗狙擊》、《全職沒女》、《性在有情》以及《黃金有罪》等。其實在《黃金有罪》被安排於「炮灰期」播放之前，《性在有情》已經慘遭冷待，劇集於2014年尾開始拍攝，但遲遲未有播期，直至2016年，TVB終於將《性在有情》放在myTV SUPER作為「選播」劇集，2017年才正式在免費電視啟播，12月10日開始，逢星期日晚上8點半至10點半播放。

張兆輝主演的《性在有情》、《黃金有罪》兩劇先後被無綫冷待。（梁碧玲攝）

慶幸，輝哥並沒有如傳聞中就此不滿，受訪時依然談笑風生：「一係你就唔好去接拍，你拍咗，拍完，OK喇嘛，我做晒我應該做嘅嘢喇嘛，我唔相信你唔會出街囉！咁如果你拍咗，但你唔出街嘅，咁我都冇問題，因為你有畀錢我。咁大間公司，可能有佢嘅策略，又或者佢知道我哋夠勁喇，或者可能係有啲唔係咁旺嘅期都引到人嚟睇，或者佢哋係咪諗呢？」

張兆輝說：「TVB當然係我娘家啦！畢業之後就好彩被錄用，其實真係日日都喺嗰度生活，日日都喺嗰度成長，日日都喺嗰度過日子，都有一種屋企嘅感覺。」（梁碧玲攝）