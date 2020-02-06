【今日疫情】前線醫護的控訴：生死籤喺不公開不透明下進行

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，醫護人員唔止口罩，連眼罩等防護裝備都非常不足。（影片截圖）

武漢肺炎擴散速度迅速，各間公立醫院陸續成立俗稱「Dirty Team」嘅防疫團隊工作，最新一集《今日疫情》請來香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文，向觀眾講解下點解醫護人員對Dirty Team如此抗拒。「唔同病房為咗應對新型肺炎，以用生死籤去安排同事處理病人，聲稱話係抽籤，但好多時同事反映都好似唔係公開同不透明情況下進行，亦都係事後才被知會，有啲人覺得係內定。」

身為醫療人員嘅劉凱文表示，每日收工都會先洗澡再返屋企，入屋後會即時以1比49消毒，提到有醫院個安排醫生租住酒店作自我隔離，劉凱文表示：「醫管局係有安排，500元一日租住酒店，都有個別同事申請。」不過，佢亦都指出酒店其實亦屬高危地方，隨時將更安全變為高風險。

厚身外套唔方便日日清洗，專業人士教路大家穿着完之後可用燙斗蒸氣殺菌。

節目亦搵嚟汽車交通運輸業總工會主席陳兆華做嘉賓，提到市民搶廁紙等行徑，他說貨運方面，無論係跨境定本地都一直都供應充足，唔明大家點解會發生搶購廁紙。另外，他亦提到公共運輸交通工作的消毒情況。「巴士係請清潔公司負責，但做得足唔足係一個問題，因為唔係得一架車同時埋站，同埋一夠鐘就要出車。」陳兆華現時會在每個巴士站頭放置口罩，以保障司機的安全。