【多圖】鍾麗緹細女Cayla十歲生日　愈大愈靚女似足媽咪

性感女神鍾麗緹（Christy）一向保養得宜，是圈中數一數二的凍齡女神。曾經歷3段婚姻的Christy，三個囡囡Yasmine、Jaden及Cayla都遺傳了媽媽的優良基因，生得十分標緻。昨日（6日）是細女Cayla的10歲生日，Christy在微博上載了一段為囡囡製作的短片，記錄了Cayla的成長片段，Cayla果然是愈大愈靚女！

鍾麗緹（Christy）3個囡囡都遺傳了媽咪的靚樣！（微博@鍾麗緹Christy）

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Christy在微博寫道：「我親愛的小可愛，你今天10歲了呀，我們很感恩，很開心，你存在我們的人生。媽媽希望你繼續每天都歡樂、開心，健康，聰明，可愛。我們好愛你呀，我親愛的天使麼麼噠。」言語間充滿對囡囡的寵愛！片中記錄了Cayla由細到大的照片，她細細個已經是個眼大大的靚女，經常嘟嘴擺Pose，非常可愛。隨着Cayla長大，逐漸褪去稚嫩氣息，不但仙氣滿滿，行Catwalk更非常有模特兒風範，絕對是一位前途無可限量的星二代！不少網友都留言祝福：「小考拉生日快樂」、「好漂亮的小寶貝」、「可愛的天使」、「跟媽媽越來越像啦」。

Cayla細細個已經又可愛又靚女。（微博@鍾麗緹Christy）