衛詩雅跌斷腳撐拐杖工作勁敬業　唔戒口遭網友訓斥：仲食牛﹗

衛詩雅跌斷腳後都繼續工作。（IG：@michellewsn）

衛詩雅（Michelle）去年聖誕節同朋友到北海道滑雪時，意外跌斷左腳，出入都要靠拐杖代步。不過佢都未有完全停工，仲撐住拐杖出外，拍攝個人YouTube頻道嘅飲食節目，相當敬業！不過就惹來粉絲訓斥佢亂食嘢。

依家衛詩雅出入都要拐杖代步，左腳不能掂地。（IG：@michellewsn）

近年努力經營個人YouTube頻道嘅衛詩雅，呢日撐住拐杖去試食，見佢落車都有點吃力，佢笑言：「左腳唔可以掂地，不過右腳好有力，可以用右腳單腳跳100下﹗」Michelle又講返自己受傷經過：「自己好鍾意考牌，見人滑雪好型走去學人學滑雪，想考一個滑雪教練牌，點知學學下就跌斷腳。其實係骨裂，斷咗4/5左右，所以之前一路無拍片，依家好少少即刻出嚟。」

節目中衛詩雅無理會要戒口照食牛肉。（IG：@michellewsn）

節目中Michelle試食沙嗲洋蔥牛肉多士，食得津津有味，不過就有網友話佢唔戒口：「你仲食牛﹗」、「唔可以食酸嘢呀﹗」、「跌打角度，牛唔食得﹗仲有酸辣，鴨鵝，糯米，豆製品，菇類，蝦蟹...呢d嘢會令到身體入面嘅炎症更嚴重架﹗」仲叫佢好返晒先拍片添。

見到衛詩雅唔戒口，粉絲紛紛留言訓斥偶像。（IG：@michellewsn）