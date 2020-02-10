【多圖】AV女優整容後獲封為「明日花接班人」　舊照被翻出成熱話

日本前AV天后明日花綺羅日前宣布式退出AV界令不少粉絲大感可惜，不過有位外表酷似她的女優深田詠美人氣急升，而這位新星近來再度成為熱話，她的舊照被網民瘋傳，直指她改頭換面，外表跟以前截然不同。

深田詠美本身樣子比較平凡，難以在AV界突圍而出。（網上圖片）

整容前的深田詠美。（網上圖片）

21歲的深田詠美原本的名氣不大，畢竟在競爭激烈的AV界來說，她的樣子比較平凡。她在2017年出道時，以藝名「天海心」出道，不過出道後星途發展一般，因為外表皆普通和樸素，未能突圍而出，一直只是三線女優，而出道不久後更宣稱「休養」。事隔一年多，她再改名深田詠美重新出道，她的外表令網民眼前一亮。

現在的深田詠美已經走紅，更被封為「明日花綺羅接班人」，而早前明日花綺羅正式宣布退下來，深田詠美能否真的接棒上位呢？（Twitter@EIMI_FUKADA）

深田詠美再出道，從之前的平凡外表，變成了有水汪汪的大眼睛，高高的鼻子和豐滿身材的女生，像重生一樣。而韓國也曾有媒體報道，深田詠美做了「臉部輪廓手術」、「兩顎手術」以及「隆胸手術」。她也大方承認，整容一事。她現在更被封為「明日花綺羅接班人」，工作暴增。而她在作品排行一度打敗三上悠亞和橋本有菜兩大當紅女優，相當厲害。

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