【日本民宿】張沛樂首集比堅尼暢泳超性感　旅遊節目竟要家長指引

由沙律張沛樂主持的開電視新節目《美少女日本民宿》在2月8號啟播，節目主要是由沙律親自到日本體驗日本民宿的居住環境，帶出日本貼地的「居住文化」。有被網民視為「女神」級的沙律加持，《美少女日本民宿》在未播出之前已經有不少觀眾表示期待，首集播出，節目亦不負眾望，沙律第一集就住進一家有私人泳池的民宿，更比堅尼上陣即場在泳池暢泳，大騷Fit爆身形。不過未知是否這個原因，《美少女日本民宿》卻被標上「PG家長指引」。

重溫沙律暢泳嘅美態：

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「PG家長指引」

雖然沙律着比堅尼暢泳的畫面的確令不少網民即時分享至社交平台或討論區，甚至製作成「GIF圖」並廣泛傳閱」，不過畫面並不算太過暴露。反而沙律Show出自己手擘上的紋身，卻或者是標註「PG家長指引」。事實上是因為該集的《美少女日本民宿》有飲酒鏡頭。事源是沙律在介紹鐮倉的一條商店街時，有特別介紹一款在鐮倉釀製的啤酒，沙律亦有在鏡頭面前喝酒。根據香港廣播條例，但凡節目裡出現酒精飲品，都必需要標註「PG家長指引」，否則即屬犯規！

沙律介紹嘅時候話呢款曾經喺2010年世界啤酒大賽奪冠！（節目截圖）

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