【武漢肺炎】網紅屯門三公主大派4000口罩　被指質量欠佳疑為二手

武漢肺炎疫情下，大家都少咗出外消遣，近年經常喺屯門公園載歌載舞，被稱為「屯門三公主」嘅「妙妙」、「婷婷」和「芯儀」大受中年人歡迎，原來近期都有繼續出外按演，而且仲回饋粉絲向長者派4000個口罩﹗但有拎到口罩嘅人就質疑口罩外表殘舊疑似係黑心口罩。

屯門三公主不時到處表演。（Youtube：@bigbiu）

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於屯門公園載歌載舞儲落唔少粉絲嘅妙妙、婷婷同芯儀，被稱為「屯門三公主」，原來佢地唔止街頭表演，仲有開設YOUTUBE 頻道，上載佢地喺包門公園、中環碼頭仲有唔同活動嘅表演片段。早前佢地拍片表示2月9號會向長者免費派發4000個口罩，每人限取5個共800人受惠，吸引長長人龍輪候。

屯門三公主2月9號派發4000個口罩。（Youtube：@bigbiu）

一小時內就將4000個口罩派發完畢，不過有成功取得口罩嘅市民表示，部份口罩有發黃甚至發黑，疑似係二手口罩，坦言唔敢使用。到2月10號佢地再次上載新片，表示會再派口罩以及1000支酒精搓手液，並回應「二手口罩」指控：「在疫情特殊時期可以領到口罩，大部份的人表示非常開心，但也有少部份的人沒領到口罩，或有一些朋友對口罩不滿意。」

有成功排隊領取到屯門三公主口罩嘅市民，指口罩發黃疑似係二手口罩。（網上圖片）