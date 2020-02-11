【武漢肺炎】盧宛茵棉布口罩夾一格廁紙包保鮮紙：唞唔到氣勁辛苦

武漢肺炎疫情下人心惶惶，為咗購買口罩，每日都喺街上見到唔少人寒風下排隊，當中仲有唔少都係老人家，令人相當心酸。雖然市面上好多行業俾員工在家工作，但演員基本上一定要現身。鄭敬基喺IG透露Madam LO盧苑茵近日都要返TVB工作，但無晒口罩：「只靠一個棉布口罩內𥚃夾一格廁紙外面包上保鮮紙，就這樣去防疫。」

盧苑茵鄭敬基於1991年播出劇集《卡拉屋企》中飾演母子。（電視截圖）

鄭敬基連日來相當關心口罩短缺問題，佢同Madam Lo於劇集《卡拉屋企》中飾演母子，戲外感情都一向相當要好：「驚聞她已用光所有合規格口罩，排隊又不夠人早，只靠一個棉布口罩內𥚃夾一格廁紙外面包上保鮮紙，就這樣去防疫，就這樣返人流密集TVB造型去！吓，NO!得知後個心好酸，一見面立即拿出一個新的幫她帶上，帶上的一刻心是酸到不得了。我叫Madam LO 頂住先，我幫她再搵叫她放心。然後我叫她快回家！她還説唔捨得用，問我幾錢。」

鄭敬基爆盧宛茵缺口罩，只用棉布口罩夾一格廁紙包保鮮紙防疫。（IG：@joelatte）

早幾日汪明荃都公開表示唔夠口罩，鄭敬基借Madam LO嘅情況，公開呼籲TVB應該做多少少，最起碼提供口罩：「一位咁資深嘅演員返公司開工，堂堂一間上市公司，竟然沒有每日起碼提供一個口罩給所有員工。人，就是這類別公司最大的資產，無怪乎給黃維基先生一間沒有電視製作的HKTV 市值過了有電視工廠美譽嘅TVB多諷刺。所以在此呼籲開工眾演員們記得多口問問前輩演員們口罩情況，因為很多時候要他們開囗不竟很難為情。更懇請TVB為一班在疫情肆虐之際仍肯務險開工拍攝的員工們提供足夠口罩和一切防疫措施。」

鄭敬基指Madam Lo收到口罩都話唔捨得用。（IG：@joelatte）

Madam Lo接受《香港01》訪問時，表示：「而家好多朋友可能知道左都有call 我話share D口罩俾我用，佢哋真係好有我心，果然患難見真情，非常感激佢地。我早就無晒口罩，邊夠人搶，我一收到消息已經走去藥房撲，全部都話賣晒，口罩無消毒藥水乜都無。唔知點算好，咁啱好多年前有人送過布口罩俾我，一千零一個，搵多個都無，除咗返工都唔敢落街，一路喺屋企。尋日要返公司試造型，唯有照戴裡面係咁塞廁紙出面又係咁包保鮮紙，真係抖唔到氣勁辛苦。」

鄭敬基早前派發口罩俾有需要人士。（IG：@joelatte）

好在Madam Lo表示有份參演嘅劇集無咁快開拍，暫時唔使再返工：「但囡囡無home office要照返工，我自己盡量唔出街，留晒啲口罩俾囡囡返工。（喺屋企有無儲糧？上星期仲搶米）我邊夠人搶呀，有啲即食麵囉，當然係人地唔搶嗰啲囉，都唔好食嘅但都無辦法啦。（電視城有無派口罩俾你地或者加多咗酒精消毒俾大家使用？）自己無留意噃，不過尋日返去都好多人戴口罩。（係自備定TVB派？）我唔清楚呀，不過我就自備囉」

+ 7 + 6 + 5

鄭敬基全文：

<前輩，阿媽，演員，口罩>

昨晚收到卡拉屋企演我阿媽盧苑茵Madam LO 一個Whatsapp問候，然後驚聞她已用光所有合規格口罩，排隊又不夠人早，只靠一個棉布口罩內𥚃夾一格廁紙外面包上保鮮紙，就這樣去防疫，就這樣返人流密集TVB造型去！吓，NO!得知後個心好酸，即刻約咗佢今天造型後，從本來配給好些朋友的供應中抽調一些出來，給Madam LO 及其女兒兩週每人每天一個的供應，相約地鐵站交出。自去年九月至今應承自己不搭地鐵也得為她破例。一見面立即拿出一個新的幫她帶上，帶上的一刻心是酸到不得了。我叫Madam LO 頂住先，我幫她再搵叫她放心。然後我叫她快回家！她還説唔捨得用，問我幾錢。我話，加拿大朋友白白給我，我也白白給有需要的人。她一離開，我立時想到，

Madam LO 就是現在一大群長者的寫照⋯⋯用哂口罩點算！更想到一位咁資深嘅演員返公司開工，堂堂一間上市公司，竟然沒有每日起碼提供一個口罩給所有員工。人，就是這類別公司最大的資產，無怪乎給黃維基先生一間沒有電視製作的HKTV 市值過了有電視工廠美譽嘅TVB多諷刺。所以在此呼籲開工眾演員們記得多口問問前輩演員們口罩情況，因為很多時候要他們開囗不竟很難為情。更懇請TVB為一班在疫情肆虐之際仍肯務險開工拍攝的員工們提供足夠口罩和一切防疫措施。要記住就連政府都建議大家Work from home 至三月的時候這班朋友願意開工。