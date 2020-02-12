【武漢肺炎】「肚屙江嘉敏」再信錯人　訂消毒產品被騙：喊出嚟！

「武漢肺炎」肆虐，香港確診個案更是愈來愈多，搞到人心惶惶，市民四出搶購口罩，釀成「口罩荒」。不少藝人也一樣面對備用口罩短缺的問題，江嘉敏（Kaman）便是其中一位，早前更試過托人買口罩，但對方突然變得「冇尾飛陀」，好在未有蒙受金錢損失。不過，一波未平一波又起，江嘉敏近日又再次因為購買防疫物資而中招，她接受《香港01》訪問時便坦言，最近見到有人在社交平台貼相賣消毒用品，便約對方交收：「有清潔啫喱、洗手液、濕紙巾同火酒，我約咗佢5次，足足5次，交收約好時間、地點佢都放我飛機。」

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接二連三「中伏」的江嘉敏愈講愈㷫，直言好嬲：「咁我就直約佢屋企樓下攞，佢應承咗OK，點知我去緊嘅途中佢再放我飛機。然後我就好有誠意咁，話無論你幾點出門口、幾點返屋企，我都遷就到，佢都話好。點知佢再失蹤兩日，一上水就無端端Send個『拜拜』畀我，我問咩事，佢話不如你去第二度買，再好有禮貌同我講拜拜，我真係嬲，如果你係冇貨，唔好畀假希望我哋啦！」

雖然江嘉敏患腸胃炎屙足幾日，但仍然不忘在IG貼靚相。（Instagram/@kaman_kong）

至於有否「跌錢」，機警的江嘉敏坦言今次只白費心機和時間：「佢有叫我入數呀，入完再（當）面交（收）。我覺得其實都『面交』啦，點解要入咗錢先，我覺得好唔方便，你直接畀貨我，我直接畀現金你仲好啦。」她直言當初曾經考慮過幫對方墊支大量入貨，因為對方的「積極態度」才打消這個念頭：「我肚屙好需要呢啲清潔用品，我真係喊出嚟！（腸胃炎未好返？）好難三日就好返，今日再覆診，仲要食抗生素。」

重溫江嘉敏早前落超市買消毒用品得個吉的情況：