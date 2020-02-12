【武漢肺炎】王祖藍捐贈負壓救護車　近百藝人籌過千萬抗疫

通過黃曉明、王祖藍、陳偉霆等近90藝人嘅捐款，籌得嘅1800萬人民幣，用作購入負壓救護車、呼吸機等醫療物資。（微博圖片）

武漢肺炎持續擴散，唔少內地藝人雖然受影響為而停工，但仍不忘為疫區捐款捐物。中華思源工程扶貧基金會（以下簡稱：思源工程）日前在官方微博上宣佈，透過藝人嘅捐款，令佢哋成功買入20輛負壓救護車，並提供予雷神山醫院、火神山醫院使用。

藝人捐幾多，思源工程官博全部都有列明。（微博圖片）

由中華思源感謝文所見，趙麗穎、馮紹峰；黃曉明、AngelaBaby；汪峰、章子怡，均以夫婦名義捐款100萬人民幣、而王祖藍亦同老婆李亞男捐出50萬，與陳偉霆嘅捐款金額一樣，另外參與捐款嘅亦有李冰冰、秦嵐、張雨綺等近百位藝人，至今籌得近1千8百萬。



亦有發文詳細交代捐款買入嘅物資、受惠醫院等等。（微博圖片）

據悉，除左負壓救護車外，部分善款亦用作買入急救運轉呼吸機、加溫輸液泵、高速急救泵、消毒液、醫療新型便攜式超聲診斷系統、口罩、新冠病毒檢測試劑盒等醫療物資。

韓紅嘅慈善基金會至今已籌得3千多萬善款。（微博圖片）

另外，早前親率百醫赴武漢嘅韓紅，其「韓紅愛心慈善基金會」在二月初時，已籌得3162萬，至今分別購入逾40萬個醫用外科口罩、6000套防護服、呼吸機、向氣機等不同醫療儀器、耗材，並分別提供予32間醫院使用。而捐款予「韓紅愛心慈善基金會」嘅藝人，至今已有二百多人，當中包括趙薇、林志穎、楊丞琳等人，另外，就連有份參與基金會工作嘅義工，官博亦有一一列明以及感謝，非常人性化。



韓紅基金會官博每日都會交代物資流向，非常詳細。