【武漢肺炎】《東張》李旻芳出外景擔心受感染：要帶齊防疫三寶！

「武漢肺炎」肆虐全球，不少僱主在疫情穩定前暫時讓員工在家工作，盡量減少人群聚集，避免交叉感染。不過作為藝人，難免要外出工作，無綫（TVB）節目《東張西望》主持之一的李旻芳（Lucy）經常要外景拍攝，她都擔心會接觸到細菌、病毒，開工前會做好防疫措施：「出門口之前一定要帶齊三寶跟身！口罩、酒精搓手液同空氣淨化消毒噴霧。每次外景之前一定會消毒晒所有拍攝工具同雙手先開始工作。公司嘅同事都好好，每次訪問之前同之後都一定會消毒晒所有用過嘅咪。」

李旻芳經常要外景拍攝，她都擔心會接觸到細菌。 （《東張西望》截圖）

在「一罩難求」的情況下，李旻芳透露TVB會提供口罩給前線同事以保障他們的健康：「公司好好，每日外景都會提供口罩畀我哋前線用，出發前導演拎定一個獨立包裝嘅口罩畀我。同埋如果用晒酒精搓手液同空氣消毒噴霧，公司都可以提供Refill！所以我哋返工都會安心啲！」

李旻芳每次外景之前，一定會消毒晒所有拍攝工具同雙手。（IG/ @limanfong）

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不過病菌無處不在，帶齊防疫三寶開工都未夠，李旻芳提醒大家回家後第一件事是先洗手：「雙手盡量唔好周圍掂周圍摸！每次放工返屋企，都一定在門口玄關位除晒所有衫褲鞋襪之後即刻放落洗衣機洗，外套同鞋底就會用酒精抹乾淨先夠膽入屋，而入到屋第一時間就係洗手！」

另一位《東張西望》女神阮嘉敏都話公司會提供足夠口罩。（IG/ @mandyyuen）

而另一位《東張西望》女神阮嘉敏（Mandy）都話公司會提供足夠口罩，所以外景拍攝都不太擔心：「公司有提供足夠口罩同消毒噴霧畀我，而我自己嘅口罩存貨暫時都足夠。」