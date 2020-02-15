入行24年「遁地八」張智軒心淡離巢TVB：由始至終冇畀過機會我

張智軒，或許你對這個名字感到陌生，不過有睇開TVB的一定會看過他的演出。現年42歲的張智軒，1996年加入第9期無綫藝員訓練班入行，在TVB工作了24年。來到今年，張智軒決定離巢TVB不再續約，結束多年的賓主關係。

張智軒決定離巢TVB不再續約。（受訪者提供）

張智軒離巢主因是TVB今年不停減少藝人出鏡機會，工作量大不如前，令到收入無法支撐日常生活的開支：「入行24年我都係爆show，閑閑哋可以做到100至200 個，每個月都有固定月薪應付基本生活需要，但係今年做唔夠。佢話如果想續約，就簽一年一個Show，即係冇月薪，有嘢做先搵你返去，我就話唔簽。如果喺電視台唔爆Show，根本冇可能生活到。」

張智軒將結束與TVB 24年的賓主關係。（IG/ @cheungrussell）

張智軒入行超過二十年，參演過無數TVB劇集，遇過的辛酸史多籮籮，例如冬天拍落水戲、夏天40度着羽絨拍古裝、連續一星期通宵拍劇，大庭廣眾給導演鬧等等他都捱過，只可惜都是以對白不多的閒角為主。他最為人所知的是在《十兄弟》中飾演「遁地八」一角，不過觀眾連他的名字都不知道，智軒坦言心灰意冷：「做咗咁多年，好多觀眾喺街上都係嗌我茄喱啡。問心我已經將每一個角色盡量做到最好，奈何暫時都未得到大家嘅認同。任何角色都已經做過，警察、古惑仔、大賊、律師、醫生、官兵，死屍全部都演過，剩係未做過主角。真的希望有人記得我不是張智霖，不是張敬軒，我是張智軒，希望有人記得我個名。」

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原來張智軒多年前已萌生離巢念頭，他覺得TVB沒有給予機會，但因一班相熟的監製令他留低：「可以喺電視台做咁耐，完全係因為有一班相熟嘅監製肯用我，但係好多已經冇做。好多年前每一年簽約都係諗住唔簽TVB，由始至終都覺得公司冇畀過任何機會我。其實做藝員人工少待遇低都唔緊要，最緊要係遇到好角色同埋真係有人畀機會你。近幾個月，好多同事都開始cut show，公司裁員已經是鐵一般的事實。」

張智軒閒時會踢足球、游水、做gym，或在寵物店工作。（IG/ @cheungrussell）

對於被指是富二代、隱形富豪、生活無憂，張智軒否認並計劃好離開TVB後的生活，他希望可以繼續拍劇和登台，同時打理好經營了15年的寵物店：「我會擺多啲時間喺寵物美容方面，因為平時我唔需要去拍劇時，多數都會去寵物店幫手，例如送貨和接載寵物去美容院，希望可以殺出一條血路。另外，都係希望可以遇到一個好嘅角色。」