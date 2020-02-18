【今日疫情】口罩供應商狂加價　藥粧店老闆：令到我哋兩邊不是人

藥粧負責人魏戎鈞講解下點解口罩日日海鮮價。(影片截圖)

武漢肺炎疫情持續，口罩已成為唔少電視台節目嘅話題，最新一集《今日疫情》就請來藥粧「wecare唯家」負責人魏戎鈞（Eddie）講解下口罩價格。Eddie表示消毒、清潔用品將陸續返貨，而口罩亦漸漸開始有穩定的供應，「但價格同自己當初認知升咗好多」。他表示現時所售賣嘅口罩由於來源地在東南亞不同地方，令物流成本增加，價格係最誇張時每日都會唔同，他指出50個口罩的正常市價約為2百元左右。

節目仲以廁紙實測到底可以換到啲咩。(影片截圖)

他又表示每次藥粧店有口罩返貨時，都要開箱再換成其他包裝作掩飾，免被僱客包圍。對於口罩瘋狂加價，有藥房更將價格提高逾千元，Eddie說:「好多時街坊唔會即時理解市場價格，同埋佢哋每日都會嚟，見到每日都唔同價，令到我哋都好卻步，一盒口罩返貨兩百幾元，就算我哋加一元、十元，佢哋都唔會相信我哋利潤好低。另外遇到盲搶時，供應商供不應求時，我哋要維持正常供應，其實價格已經升咗，市場上未必即時接受到，結果令到我哋兩邊不是人。同埋而家去到呢個情況，如果我哋無咗消毒用品、口罩的話，整體生意都係下滑緊。」