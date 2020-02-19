【武漢肺炎】火鍋店五間變一間　杜大偉嘆生意受挫︰都幾慘

近來武漢肺炎疫情持續，香港的案例也不斷上升。不少市民為了防疫，都盡量減少外出聚餐，自然對飲食業的生意有影響。《愛．回家之開心速遞》中，飾演行政部副經理「Peter」的杜大偉（David）有份投資開火鍋店，他透露生意也受到影響，由原本現存有五間分店，變到暫時只有一間分店營業，收入大減。

David的火鍋店因受疫情影響而生意大減。（Instagram@do.david）

David透露跟大環境的餐廳一樣，生意也大減，跌了六﹑七成以上的營業額，他自言︰「都幾慘吓。」而餐廳數量由本來五間分店，變成只有一間營業，其他都暫時停業，「因為而家個情況其實此一時彼一時，所以都好浮動，之前又試過開返，又試過有啲停業，又試過有啲暫停，咁而家我哋最Update，我哋開店面嘅話，暫時都只係得返觀塘一間開，呢幾日佐敦都會暫時休息，咁個具體情況都要睇返事態發展，外賣都主力做緊嘅。」

早前David的餐廳在Facebook表示到指定分店用餐，會每人獲贈一個KF94口罩，David指是餐廳Partner的念頭，「之前見疫情比較緊張，大家都疲於奔命去撲個口罩，我哋呢啲算係小小心意，我哋都喺韓國訂返嚟，叫做同大家打吓氣。」（受訪者提供）

早前有一19人家庭打邊爐及燒烤後，多名成員確診及懷疑感染新冠肺炎，不少市民的「打邊爐」意慾大減，David坦言︰「初初出呢個新聞嘅時候，大家喺呢個咁惶恐嘅空間，一出咗個打邊爐嘅消息，更加令我哋雪上加霜，之後就算專家解釋咗成件事嘅始末，話『唔係淨係因為打邊爐，可能係因為佢哋聚集喺個空間裏面相處咗好多時間』，相信呢個疫情都係香港人一同面對，大家有呢個擔心我都好明白。」他又指聽到不同專家說過現時還未去到疫情高峰，直言︰「其實我哋都知道場仗都會持續要打，但係都係嗰句，我哋香港人一齊打嘅，希望可以捱過個難關。」現時他們也主力希望攻外賣市場，希望可以幫補一下生意。

David表示會加強店面的消毒和清潔，而且會提供口罩給員工。（受訪者提供）

David直言現時大家對疫情也是惶恐的，所以他們能做的也有限，專家呼籲大家減少外出，所以仗也是難打的，他說︰「我覺得錢有時冇咗可以搵得返嘅，最緊要大家係身體健康，有條命去面對，相信總會過去嘅。」