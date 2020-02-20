【武漢肺炎】《東張西望》潘梓鋒疑教僱主犯法：用薪金代替外傭假

新型冠狀病毒肺炎持續肆虐，本港的確診個案不斷上升。而最近有一宗確診個案就是一名菲傭受到感染。事件令不少僱主擔心家中的女傭於假日外出時與朋友見面聚會，會有感染新冠肺炎的風險，甚至是會出現交叉感染的情況。昨日無綫節目《東張西望》的主持吳幸美，就提到出現了首宗菲傭確診個案，直言有不少僱主都擔心家傭會在假日外出聚會時染病。而她身旁的主持潘梓鋒就表示：「其實傭主都可以考慮同佢哋嘅外傭傾下放假時間，由原本放星期日嘅就不如放閒日，減少去人多擠逼嘅地方。又或者係用薪金嚟取代假期，一齊放下假留喺屋企睇電視。」

《東張西望》的主持吳幸美提到有首宗菲傭確診個案。(節目截圖)

潘梓鋒建議僱主以錢代假讓女傭不放假外出。不過他這一個提議就有涉及違法之嫌。因為根據《僱傭條例》的規定，家庭傭工每星期至少有一天休息日，如僱主要求傭工在法定假期工作，需在事前不少於四十八小時內通知傭工，並在原定假日前或後六十天內另作補假，僱主不得以任何形式的款項代替發放法定假日給僱員，否則觸犯法例。所以潘梓峰對僱主給家傭以薪代假的建議，實屬違法。未知是否他也意識到自己講錯說話，又或是有幕後工作人員提醒他，他在節目臨完結之時，就糾正自己以上的說法，表示：「糾正少少啦，頭先我講話用金錢去代替假期俾菲傭係唔得㗎，所以大家就唔好咁樣做喇。」《香港01》訪問了潘梓鋒，他表示：「已經在節目中更正，沒有其他回應了，謝謝你。」另外詢問過外傭公司，但對方指應跟隨勞工法例指引。

潘梓鋒糾正返自己講錯嘢。(節目截圖)

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