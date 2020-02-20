鄧炳強被HMV數碼中國FB開post抽水：傳說睇電影就可以學識做警察

早前警務署署長鄧炳強聯同晨曦足球隊，以及香港明星足球隊齊齊飯聚，當晚出席的藝人包括有成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信以及張智霖等。席間一哥情緒高漲，更興奮地表示自己說話叻是因為曾志偉的《開心字典》，做警察則是因為學成龍和方中信。他說：「我做警察係學成龍大哥、方中信，全部都係學你哋，我唔知點做警察，睇吓睇吓就識做。」有關片段在網上流出並瘋傳，令全城哄動且引起了網民熱議。而hmv數碼中國亦在其官方Facebook出post抽水。

一哥話佢係學成龍同方中信做警察嘅。(短片截圖)

該個抽水post寫道︰「傳說睇吓電影就可以學識做警察，唔知睇完呢幾套電影之後，又會學到做乜嘢角色呢？小編都要落足心機睇吓先～」之後就乘機宣傳推薦了幾部電影。

另外，hmv數碼中國的FB又諷刺現時發國難財的商人，上載了電影《龍咁威 2003》一幕鄭中基賣山區肺劇情的截圖，並出post留言表示：︰「唉～以前炒樓，依家炒口罩搓手液、同埋炒魷魚。最離譜有人為咗發國難財，乘機呃錢，點解會搞成咁？政府又做過啲咩？」

HMV數碼中國FB開post抽一哥水。(hmv Digital China Group fb)

點擊下圖逐格睇呢兩個抽水post：