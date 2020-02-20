前iKON成員B.I被爆吸毒後神隱半年　搜購過萬口罩贈中國粉絲

B.I話自己收過最多嘅禮物係口罩。(微博圖片)

男團iKON前成員B.I（金韓彬）去年6月被踢爆曾吸食大麻，又向毒販購買LSD（Lysergic acid diethylamide，一種藥性強烈的半人工致幻劑）後，隨即宣布卜退團以及與YG娛樂解約。此後，B.I除現身警署接受調查外，就再沒有任何消息。

B.I去年因被踢爆曾吸食大麻而宣布退團。（視覺中國）

近乎神隱嘅佢B.I，其內地粉絲官博前昨日以「收到了一份特別的禮物」為題發文，內容提到他們最真摯的朋友B.I委託家人向中國的粉絲送贈數萬個防護口罩，但因爲他希望可以保持低調，不想太張揚。「我收到過最多的禮物就是口罩，收到口罩後，總以遮住臉為用途，匆匆的將臉擋住，但此時忘刻，私迫切的渴望用這些口罩來守護我的粉絲們」

神隱嘅佢B.I.最近喺與家人經營嘅香水店IG帳號現身。(lab_5gam@IG圖片)

B.I指出自己在最困難時，內地的粉絲仍對他不離不棄，又曾送他音樂器材，所以當聽到內地疫情爆發時，十分擔心之餘亦以不同途徑訂口罩。「但因爲目前連韓國也很難大量購買到符合醫用標準的口罩，所以只能送上普通防護口罩以表心意。」對於B.I.嘅舉動，唔少粉絲都表示十分感動，又大讚B.I一直以來都係咁善良。

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