J Lou(林欣)並不是一般賣樣賣身材的YouTuber,原因是她曾兩度獲邀擔任TED講者,以自身經歷鼓勵觀眾繼續追尋夢想。最近,她再次開Talk,但今次的講台並非TED,而是世界首屈一指的學府哈佛大學,她在Instagram笑稱「媽咪我終於入到哈佛啦」,又指當初收到邀請信時以為垃圾電郵:「好榮幸佢哋認同我做嘅嘢。媽咪,我去講Talk都係等你有得曬命咋!(This was truly an honour, thank you for recognising my work. I did it for your bragging rights mom.)」至於演講的主題,她回覆網友時便指今次主要圍繞社交媒體現象。

