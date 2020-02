岑杏賢曬收花相公開新戀情　感謝舊愛袁偉豪送祝福：有見到佢留言

港姐出身的岑杏賢(Jennifer)在2016年與袁偉豪分手後,感情一直處於空白期,到近日她終於在社交網站公開好消息,上載情人節收花相和心形甜品相,更寫道:「This year I had a very very special someone sending me a very very special bouquet to spent our first Valentine’s Day together.(我今年情人節有位非常特別嘅人送咗紮非常特別嘅花畀我,今年係我哋首次共度佳節。)」朱千雪、楊秀惠、趙希洛等圈中好友見到岑杏賢曬愛後亦留言送祝福,當中最值得留意是舊愛袁偉豪也有留言:「Bless both of you.(祝褔你們。)」

點擊下圖觀看睇清楚兩張曬愛相:

據了解,岑杏賢的男友洋名叫Kelvin,現年34歲,從事金融業。問兩人如何認識?她接受《香港01》訪問時坦言兩人上年在一個共同朋友的婚禮上認識:「最特別係大概兩年前左右,我哋呢位Mutual friend都想我哋互相認識,不過當時我哋冇呢個機會,同埋我哋都冇呢個意向,直至上年我哋終於有機會見面。」經過一個月時間了解,她發現對方性格隨和心地好,兩人相處亦非常舒服,所以決定走在一齊:「初初未係男女朋友嘅時候,每次見到面都期待下次再見。(佢主動提出拍拖?)係呀,我哋相處咗一段時間,大家感覺好一致。(有冇留意到袁偉豪都留言祝福?)有見到佢嘅留言,多謝佢嘅祝福!」

點擊下圖觀看岑杏賢IG靚相: