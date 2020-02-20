岑杏賢曬收花相公開新戀情　感謝舊愛袁偉豪送祝福：有見到佢留言

港姐出身的岑杏賢（Jennifer）在2016年與袁偉豪分手後，感情一直處於空白期，到近日她終於在社交網站公開好消息，上載情人節收花相和心形甜品相，更寫道：「This year I had a very very special someone sending me a very very special bouquet to spent our first Valentine’s Day together.（我今年情人節有位非常特別嘅人送咗紮非常特別嘅花畀我，今年係我哋首次共度佳節。）」朱千雪、楊秀惠、趙希洛等圈中好友見到岑杏賢曬愛後亦留言送祝福，當中最值得留意是舊愛袁偉豪也有留言：「Bless both of you.（祝褔你們。）」

點擊下圖觀看睇清楚兩張曬愛相：

據了解，岑杏賢的男友洋名叫Kelvin，現年34歲，從事金融業。問兩人如何認識？她接受《香港01》訪問時坦言兩人上年在一個共同朋友的婚禮上認識：「最特別係大概兩年前左右，我哋呢位Mutual friend都想我哋互相認識，不過當時我哋冇呢個機會，同埋我哋都冇呢個意向，直至上年我哋終於有機會見面。」經過一個月時間了解，她發現對方性格隨和心地好，兩人相處亦非常舒服，所以決定走在一齊：「初初未係男女朋友嘅時候，每次見到面都期待下次再見。（佢主動提出拍拖？）係呀，我哋相處咗一段時間，大家感覺好一致。（有冇留意到袁偉豪都留言祝福？）有見到佢嘅留言，多謝佢嘅祝福！」

點擊下圖觀看岑杏賢IG靚相：