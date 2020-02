無綫藝人魏韵芝(Joyce)擔任過《港生活.港享受》、《流行都市》及《3日2夜》等多個節目主持,尤其是在旅遊節目中的水着啻型,更令觀眾目不暇及,而經常周遊列國的她也時常會與粉絲分享靚相。日前她就在IG上分享了在牙利首都布達佩斯的「最強打卡聖地」塞切尼溫泉浴場的照片,而今日她又放出多張寫真照,寫道:「Who else loves that #Hot yet #Cold feeling of thermal bathing during winter? (邊個人都鍾意冬天浸熱水浴時又凍又熱嘅感覺?)」鄺潔楹就即時回覆:「Dang gurlll! What cold? All I can feel is HAWTTT(嘩!咩凍吖?而家我只係感覺到火辣辣嘅感覺)」