港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)最近與大家一樣,因「武漢肺炎」肆虐被迫盡量留家減低「中招」機會,昨天(21/2)她便在社交網站發寫道:「The day we don’t need the face mask.(不用戴口罩的日子。)」又貼出一張穿上貼身T恤曬大腿的便服照,引來不少網民讚好,不過始終有一些人會不自覺地「錯重點」,有人便留言發問「你隻手做乜咁長」,搞到黃嘉雯忍不住現真身回覆:「好多人都講過我手臂好長!」非常搞笑。

點擊下圖觀看黃嘉雯IG靚相: