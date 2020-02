李施嬅日前從香港坐飛機到加拿大多倫多拍攝當地劇集《Blood and Water》第三季,因「武漢肺炎」疫情嚴峻,未上機前她已經做足防疫措施,戴晒口罩及太陽眼鏡到機場,隨身還帶備了酒精搓手液及消毒紙巾。上到機艙座位後,施嬅便急不及待使用消毒紙巾,為個人娛樂設備及餐桌台消毒一番,並不忘在IG發文貼相:「最近常常打掃,希望回來的時候疫情會告一段落。See you soon Hong Kong! Take care everyone!」有網友留言大讚:「手勢好,有賢妻良母感覺。」

果然好手勢呀!(IG:selenaleelalee)

抹得好徹底,任何病毒都冇得留低啦!(IG:selenaleelalee)