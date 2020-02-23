24歲維密超模Gigi Hadid靚樣大崩壞　網民：這是街市的大媽嘛？

現年24歲的美國名模Gigi Hadid，是Victoria's Secret的御用模特兒，曾於2014年獲選為《運動畫刊泳裝特輯》的最佳新秀，是不少國際品牌以及設計師的寵兒，經常可以於各大品牌的時裝騷上看見她的演出，她亦曾登上多本國際時尚雜誌，兼擔任時裝品牌GUESS的代言人。Gigi甜美得來又有氣質的樣子，以及完美的model身材令她驚艷了不少人，每次她走在時裝天橋上行騷都散發出攝人的魅力。

Gigi是Victoria's Secret的御用模特兒。(GettyImages)

然而在Gigi最近的一些行時裝騷的近照入面，原本標緻迷人的樣子，竟然走晒樣了，簡直可以說是大崩壞。這些照片在微博上瘋傳，並引起了網民的熱議，#Gigi的臉# 更一度登上了微博熱搜榜十大位置。相中的Gigi樣子似是老了起碼20年，好有大媽feel，臉部肌肉明顯鬆弛下垂，法令紋也相當深，甚至出現了木偶紋，怎樣看也不像是個24歲的少女，嚇壞不少網民，有網民就留言表示：「完全認不出是她來呀！」、「這是街市的大媽嘛？」

Gigi靚樣大崩壞。(微博圖片)

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以下係Gigi索爆嘅靚相：