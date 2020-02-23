日本男30歲仍與母親共浴惹熱議　前SKE48成員柴田阿彌聽到O晒嘴

雖然與家庭成員一起共浴是日本的傳統文化，但當小孩子長大到某個年紀，只要聽到父母繼續與子女共浴，就一定會惹來爭議。早前周杰倫《說好不哭》MV女主角三吉彩花、北見直美、再早前又有剛力彩芽、全部都因為她們在青春期後仍與父共浴而被網民狠批。「父女共浴」已經夠爭議性，「母子共浴」更令人難以接受！日前日本電視台AbemaTV節目《AbemaPrime》以「マザコン」為主題訪問了一位現時33歲、月入7萬日圓的家庭教師Nauta先生，他表示自己在30歲時，仍然會與媽媽共浴，大約1星期一次，同時認為與母親共浴時可以輕鬆交談，亦覺得這是一件很平常的事，父母仍然會給他零用，自己的衣服也由母親購買。而問到他有關父親的事情，Nauta先生卻表示不太清楚。主持之一、前SKE48成員柴田阿彌都聽到O晒嘴。

マザコン是英文「Mother Complex」的縮寫，可譯為「母親情結」。（影片截圖）

性風俗員工：有阿媽陪住個仔嚟

除了Nauta先生的個案之外，節目中亦有風員場所的員工爆料，稱曾經聽過有媽媽陪同「沒有女性經驗」的兒子前來，稱自己可以為兒子增加信心，整個「過程」，媽媽亦共處一室，完事母子相擁痛哭，之後母親更對該名「員工」致謝，更稱「員工」是恩人，再付上幾十萬日圓小費。親子關係相談所代表川島崇照表示，這種「母親情結」的成因是由於出生率下降，母親太過沉醉於孩子的生活中而形成的風氣，會因為兒子快樂而得到快樂，就如戀愛一般的關係，仿似洗腦式的佔據了兒子的思想和過度照顧他們的生活，做成子女不能獨立生活的現象。

Nauta先生話有人話畀佢知佢要獨立，但佢認為自己冇經濟能力。（影片截圖）

又難怪柴田阿彌聽到O晒嘴嘅：