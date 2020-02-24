Coffee林芊妤堅持母乳餵哺　明知會影響身材：依然餵到天昏地暗

Coffee誕下囝囝後，加入曬嬰狂魔行列。（IG：@coffee89921）

根據世衛建議，嬰兒出世頭6個月都應該母乳餵哺，即使6個月過後開始嘗試食固體亦可以繼續，因為母乳所蘊含嘅營養係無可取替，所以即使再辛苦，好多媽媽都堅持餵母乳。Coffee林芊妤囝囝翟德彥已經16個月大，呢日佢發文分享甜蜜辛酸：「他出世前我根本不知何為真愛啊﹗」引起唔少媽媽共鳴。

Coffee曬出母子泳照，訴說做媽媽嘅忐忑心情。（FACEBOOK：@coffee LAM林芊妤）

由十月懷胎已經開始心連心，Coffee自從生完囝囝後，事事以翟伯伯為先，不時於網上曬親子靚相。喺一張張照片背後，其實同一般媽媽一樣，都係既甜蜜又辛苦：「自己很貪吃，現在卻要先把他餵飽後才吃得下；知道睡覺是最好的保養品，這一年多竟捨棄了每晚的深層睡眠，是個不節不扣工作狂，現在卻把大多數的時間都留給他；明知餵人奶胸部會老十年，依然餵到天昏地暗現在還不戒奶；以前點餐點喜歡吃的，現在點餐都是點他可以吃的。」

Coffee囝囝16個月大繼續餵哺母乳，俾最好嘅營養及抗體。（IG：@coffee89921）

一字一句都流露出濃濃母愛，囝囝出世後已經成為Coffee嘅全世界，為咗佢再辛苦都在所不惜，本身只想餵6個月母乳嘅coffee，亦因為囝囝決定繼續餵落去，直至自然離乳：「一向天不怕地不怕，現在變得超膽小因為很怕失去他；明明是個零耐性的人，對著他卻有非比尋常不知哪來的耐心，重點是我比以前快樂多了﹗然後我發現，他出世前我根本不知何為真愛啊老公。」

Coffee笑言囝囝出世後先知咩叫真愛，老公都只能行埋一邊啦。（IG：@coffee89921）