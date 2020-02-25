【大醬園．劇透】願為何廣沛擋子彈　朱晨麗能否打動對方？

無綫劇集《大醬園》踏入最後幾集，劇情開始進入大直路。上回講到華歌（吳業坤飾）想給予娥姐（康華飾）更好的生活，但她堅拒。高專員（袁文傑飾）察覺自己被跟蹤，與跟蹤者打了一場，槍傷了對方還拾到白蘭花。啟山（吳岱融飾）返回萬家神樓驚見高專員在場，對方怪責他和卓楠（黃嘉樂飾）打亂其計劃，啟山突然感到劇痛。細么（龔嘉欣飾）表明知悉高專員購入萬家大宅目的，提出可助他一把。利小姐（傅嘉莉飾）深知身分可能已曝光，上司要她在卓楓（何廣沛飾）與任務之間二選一。雙雙（江嘉敏飾）對卓楠坦白假結婚之事，向他提出私奔，但卓楠堅持要留守佛山重振萬冠園。

高專員發現利小姐帽上的白蘭花，開始有所懷疑。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【大醬園】跟現任男友愛得穩定 一文睇晒江嘉敏演藝路兼歷年緋聞

【大醬園】朱晨麗何廣沛堅持唔認拍拖 頻頻隔空放閃戀情浮面？

下回講到小滿（朱晨麗飾）重辦小醬園有聲有色，還得天佑（煒烈飾）支持。萬家眾人對擴張醬園一事諸多意見，幸得新當家小滿想出主意解決疑難。利小姐藉買賣古董與高專員交流，剛好他急於籌錢買軍火，同時督軍（張國強飾）表明已知其罪狀，要他繳交龐大軍費，高專員想到一條能滿足自己的萬全之計。

小滿將新醬園搞得有聲有色，不過他們始終想購回萬冠園。（劇照）

小滿和卓楓均因公事走到高專員埋伏之地，小滿替卓楓擋了一槍，卓楓開始感受到內心十分緊張小滿。小滿不斷偷師，令醬園有所進步，但還是要較大空間去擴業，二更（韋家雄飾）提出向劉老闆（李國麟飾）洽談回購萬冠園。

小滿把新的醬園發展得不錯，但始終萬家都想購回萬冠園，《大醬園》監製梁材遠向《香港01》記者透露最後他們將會成功收回醬園，他表示︰「醬園重光，海內外揚威。」而且他又指︰「《大醬園》賀歲劇結局篇絕對峯迴路轉。」而他指因為疫情的關係，收視也相當高，對劇集非常有信心。