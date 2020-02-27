49歲蘇慧倫逆齡生長新MV散發少女味　Keep住年輕靚樣全靠呢三招　

台灣歌手蘇慧倫 (Tracy) 當年憑住《我一個人住》、《Lemon Tree》以及《鴨子》等歌曲唱至街知巷聞而爆紅，她的清純形象、甜美外貌和脫俗的氣質，絕對稱得上是當年的元祖級文青女神。其實少女時的她其實並不算是十分靚女，不是那種五官輪廓都標緻得像公仔的樣子，但就以清純獨特的氣質取勝，加上動聽的歌聲，令她紅遍中港台，是不少宅男心目中的女神。事隔多年，現年49歲的Tracy亦早已成為人妻兼人母，不過她的氣質依舊Keep到，甚至愈老愈靚。

Tracy當年嘅經典金曲《Lemon Tree》。(MV截圖)

早前Tracy為她的新歌《安和》拍MV，她在MV中一身時尚打扮造型帶點活潑，表情多多的她更散發出濃濃的少女味，無論怎樣看都不似是她的真實年齡，就像吃了防腐劑一樣。她真的Keep得好好，不止是凍齡美女，絕對是逆齡生長，現在的她增添了女人味，比起少女時期更漂亮和更有魅力。她的MV拍攝花絮公開後，網民都紛紛留言大讚她是不老女神，封她為「凍齡仙女」。Tracy曾透露自己的凍齡秘方，就是多花時間保養自己、勤力護膚、多運動以及注意飲食，最基本卻是最重要的三招。

蘇慧倫成個少女咁。(微博圖片)

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