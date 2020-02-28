新型冠狀病毒（COVID-19）(武漢肺炎)持續肆虐，成為全民關注的首要話題。當中男性患者的死亡率高於女性患者，日前，台灣綜藝節目《震震有詞》中，法醫高大成就有解釋箇中原因。

高醫生指出，各種疾病在男女方面比例也有不同，例如有關荷爾蒙方面的，就是女性比較多，好似糖尿病這一類，「不然一般都是男孩子比較慘，真的，絕對都是男生比較早死。」

高大成是台灣的醫生、法醫，曾於日本學醫，現為中山醫學大學法醫科副教授、台中市北屯區高診所院長，並於高診所主治小兒科、皮膚科等，時常做客綜藝節目。（視頻截圖）

他解釋道，因為男性X染色體同Y染色體相比，幾乎沒有什麼功能，高醫生以錄影廠打比方：「假設X染色體就是這間房這麼大隻，那隻Y染色體躲在牆邊，一隻小蒼蠅，所以完全沒有什麼功能。」由此看來，男性的Y染色體幾乎是無用，而一般疾病的患者也是男性比較多，包括死亡率亦是如此。

高醫生以錄影廠的大小來比作X、Y染色體，解釋男性的Y染色體幾乎沒有功能。（視頻截圖）

提及近排令人提心吊膽的新冠肺炎，高醫生說：「武漢肺炎死亡率，男生絕對比較多。」其原因也是同染色體有關，他更笑言：「天生就是你不行」。但對女性而言，同荷爾蒙有關的病就會更多。

高醫生解釋為何新冠肺炎男性死亡率比女性多。（視頻截圖）

此外，現在疫情在日韓、意大利大爆發，市面上口罩缺稀，節目中的資深媒體人丁學偉就用了一個布製的「口罩套」，將口罩放在這個套裡面，只要口罩保持完整，沒有濕，大概可以用兩、三天。但這個「口罩套」需要每日消毒，大概浸泡15分鐘之後洗淨晾乾，之後還可以用熨斗熨下，因為高溫殺菌。

使用這種口罩套一定注意口罩套的衛生。（視頻截圖）

不過另一位袁醫生提示到，因為戴着口罩一直在吸收自己吐出來的廢氣，如果這個「口罩套」在清洗時未洗淨上面的化學物質，又戴上口罩，其實是非常危險的，相當於不停在吸收化學殘餘物，所以他建議，如果自己是身體是健康的，其實可以用清水洗，可以選擇在陽光下曬乾，因為病毒離開人的身體後，無辦法存活太久。