視后胡定欣停工一年頂唔順？　IG大呻：呢段時間冇工開冇收入

曾憑着劇集《城寨英雄》及《鬼同你OT》兩度獲封視后的胡定欣，近年劇集產量驟減，自《包青天再起風雲》後一直未有開拍新劇，令她約滿離巢的消息甚囂塵上。加上新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（28日）定欣在IG Post出一張抱着BB的照片，更大呻：「冇工開冇收入！」

胡定欣近年劇集產量驟減，自《包青天再起風雲》後一直未有開拍新劇。（IG@nwuuu）

相中定欣右手懷抱着BB，一臉幸福地望着BB，母愛滿瀉，她寫道：「呢段時間無（冇）工開無（冇）收入，我好難得先搵到份Part-time陪月，不過呢份工都係NO PAY，只有付出無限耐性同愛心。由於時間關係，好開心好開心，我已經榮升『大姑媽』，恭喜胡家又多一名新成員，恭喜細佬弟婦，祝胡B身體健康，肥肥白白，快高長大。#歡迎分享陪月心得 #尤其係掃風 #掃左成晚都唔知邊聲係Eurrrr #其實我真係收好貴架 #父母萬歲 #多謝保佑」。

榮升大姑媽的定欣，抱着BB十分溫馨！（IG@nwuuu）

原來榮升大姑媽的定欣只是幫手凑B，並不是真的轉做陪月。雖然定欣少了劇集演出，但她就不斷作出新嘗試，挑戰拍電影及演舞台劇，她更憑着首套電影《逆流大叔》獲提名金像獎「最佳新演員」，成績有目共睹。工作之餘，定欣更密密做Gym操Fit自己，絕對沒有偷懶！

定欣近排密密做Gym操Fit自己！（IG@nwuuu）

定欣還相約胡說八道會一班好姊妹去旅行。（IG@nwuuu）