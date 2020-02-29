【開心速遞】Terry力士兄弟患難見真情　惡毒大小姐再現搞破壞

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚播出的一集講龍力士 (鄭世豪飾) 得罪了Jenny，一直未能獲她原諒，得細佬Terry (李偉健飾) 鼓勵而屢敗屢試。力士思妻之情越來越嚴重，Terry想設法幫他，遂向家姐龍力蓮 (林淑敏飾) 與舅父KC (歐端偉飾) 求助。大小姐教Terry佈局讓力士博取Jenny的同情，力士按照Terry所言行事，誰知大小姐竟然不懷好意一心要搞破壞，仲害到力士被Jenny狠摑了一巴兼功虧一簣。

Terry同力士今集好friend。(劇集截圖)

今集難得見到Terry同力王的兄弟情，原來屬於兩個陣營的他們，竟然變得好好感情，Terry更收留了被Jenny趕出家門的力士，兩人還孖舖一齊瞓一張床。Terry還帶力士去買鑽石氹Jenny開心，卻因Terry出錯而發生意外，二人險死還生，同時又患難見真情。不少網民都表示喜歡睇蠢鈍的Terry，又話睇到惡毒大小姐再現好開心。

惡毒大小姐再現搞破壞。(劇集截圖)

大小姐破壞力士計劃。(劇集截圖)

因Terry出錯而發生意外，佢同力士險死還生，同時又患難見真情。(劇集截圖)