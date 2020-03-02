【笑傲江湖】手遊重溫20年前劇集經典　任賢齊升呢唔做令狐沖

在「新冠肺炎」肆虐之下，為了避免太長時間在外，加上很多公司都實行Home Office措施，安在家中的巿民都選擇煲劇、看電影等打發時間，電視遊戲機、手遊亦是其中之一個熱門方案。其實近年手遊的代言陣容都非常強大，成龍、李連杰、周杰倫、郭富城、五月天、古天樂、張家輝等天皇巨星都紛紛成為不同手遊的代言人。而即將於3月上架的《新笑傲江湖 M－港澳版》就經典重溫，找來《笑傲江湖》（2000）主角令狐沖－任賢齊客串演出宣傳短劇，當日嗜酒成性的江湖新貴，事隔18年已變成受萬人敬仰的一代宗師－風清揚！

不過唔少網友都話話，點睇任賢齊都係令狐沖。（YouTube截圖）

重溫一下20年前的令狐沖：

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仲有稱得上為史上最性感嘅任盈盈（熊熊飾演）：

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短劇入面仲有「微辣」兩位成員李宇軒和Roberto！（YouTube截圖）

神秘東方不敗

除了找來任賢齊飾演風清揚之外，宣傳短劇還找來黃鎧輝接替令狐沖的角色，而任盈盈則由台灣性感女神熊熊飾演。雖然短劇的演員卡士強勁，但其實手遊的真正代言人仍未正式公開，官方網頁還公布了正式代言人的東方不敗造型「遮面」圖。不過眼利的網友，單憑手上的五角星紋身，斷言代言人的真正身份，就是另一位女神－許瑋甯。

「東方不敗」嘅五角星紋身非常明顯。（Facebook圖片）