陳冠希秦舒培愛女Alaia三歲生日　舉行畫展藝術天賦爆燈

Edison一家三口定居美國。（IG：@edcee3000）

三歲嘅時候，大家記唔記得自己做緊啲咩？可能係剛上幼稚園讀K1學緊唱遊，不過有啲小朋友的確有特別天賦。Edison陳冠希2017年同秦舒培結婚，育有一女Alaia，眨下眼已經3歲，Edison亦花盡心思為囡囡舉行生日會兼畫展。

Edison為囡囡舉行生日會暨畫展。（IG：@tricia811）

3月4就係Alaia三歲生日，Edison提早為囡囡舉行生日會。有別於一般小朋友嘅生日會充滿卡通人物，Alaia嘅生日會放滿佢嘅畫作，小小年紀已經有唔少作品，水準仲相當高添。Edison亦非常有心思，將現場佈置到好似專業畫廊一樣，俾大家好好欣賞。

年紀少少Alaia已經有唔少畫作。（IG：@shupeicute）

EDISON一家為囡囡慶生。（IG：@tricia811）

背景牆上用5幅油畫寫住「ALAIA」，現場有專人即場製作棉花糖俾賓客，亦有長檯俾參與生日會嘅小朋友一齊作畫，相當特別。除咗Edison同秦舒培嘅家人，小主角嘅朋友仔，連甄子丹都有份出席生日會。

甄子丹都有到賀。（IG：@miketodd07）