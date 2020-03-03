【On Call 36小時】羅仲謙楊怡拍劇定情　為追女神寒冬跳海求愛

TVB經典醫療劇《On Call 36小時》於昨晚（2/3）深夜時段重播，由馬國明、楊怡、羅仲謙及黃智雯等主演。劇集2012年首播時大受歡迎，大結局平均收視高達37點，是無綫2012年全年最高收視的大結局。《On Call 36小時》更成了楊怡、羅仲謙的定情作，二人更於上月宣布造人成功。

二人宣布造人成功。（IG/ @tavia_yeung）

劇中，楊沛聰（羅仲謙飾）暗戀魚仔（楊怡飾），可惜劇中的楊怡未被羅仲謙打動。原來當年拍攝《On Call 36小時》時，羅仲謙一早對楊怡有好感，每當楊怡要開夜拍劇時，羅仲謙都會問她想吃什麼宵夜，然後就以送宵夜名義順勢陪對方開工。楊怡亦曾於電台節目中笑言當初沒有特別留意羅仲謙，都沒有想過對方會成為自己男朋友：「都唔知點解會睇中佢，真係好奇怪。我哋係風馬牛不相及嘅人，大家都覺得我同馬明最夾，但因為呢套劇開始咗人生新一頁。」

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羅仲謙為了追求楊怡，可謂下了不少苦工，在去年《娛樂大家》的「真假話題」遊戲中，羅仲謙講到當年拍完《On Call 36小時》後，晚上跟楊怡到海邊聊天。楊怡開玩笑說：「你敢唔敢跳落去呀？如果你喺呢度游出浮台，我就做你女朋友。」沒想到羅仲謙二話不說跳下海，在寒冬中游出浮台，之後向楊怡甜蜜示愛：「可唔可以做我女朋友？」

他們由一段不被看好的姊弟戀，到拍拖4年再拉埋天窗，而家還即將有新成員加入。（IG/ @tavia_yeung）

雖然當時楊怡沒有立即答應，不過最後都被羅仲謙的誠意打動。羅仲謙更為楊怡改變自己習慣，出街不喜歡帶袋的他為了令楊怡外出更舒適，開始用背囊裝好對方的物品。羅仲謙、楊怡由一段不被看好的姊弟戀，到拍拖4年再拉埋天窗，而家還即將有新成員加入，二人修成正果，過得幸福美滿。唔怪得羅仲謙亦曾公開感謝《On Call 36小時》監製潘嘉德的撮合：「拍呢套劇我攞咗獎，又多咗個老婆。」

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