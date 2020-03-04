郭富城母親設靈　沉默携太太方媛白色孝服送別

現年54歲的天王郭富城（城城）母親卓信上月7日於家中逝世，享年90多歲。喪禮於今日（3日）於香港殯儀館舉行，安葬在將軍澳華人永遠墳場。身穿白色孝服的城城捧住母親的靈位牌，太太方媛亦帶同兩名女兒詠希Chantelle和詠萱Charlotte，分別由兩名外傭抱着到場。由於新冠肺炎疫情肆虐，城城等眾人均有戴上口罩。城城圈中不少好友亦有致送花牌悼念及致敬，包括：楊采妮、梁詠琪、鄭伊健蒙嘉慧夫婦、蘇志威、劉小慧、太陽娛樂董事總經理黃柏高（Paco）和古巨基夫婦等等，城城經理人小美亦有到場送別。

城城母親卓信今日在香港殯儀館設靈。（陳順禎攝）

城城太太方媛穿上一身白色孝服！（陳順禎攝）

忙於為母親打點喪事城城最近被爆出偕外父與外母在灣仔入境處出現，並指城城為兩人申請延期逗留，要求特別處理申請及馬上批核。有指當時城城要求見職員上司，最後由督察級入境主任接見，據稱有關延期申請已辦妥，城城被指使用特權。

事後，城城透過經理人小美講道：「這只是一件很普通的申請延期居留事宜，主要是希望方媽媽可以留在香港，出席母親的喪禮。入境處的職員很友善，大家就照正常手續辦好簽證。至於其他胡亂渲染的事就不回應了。」

城城兩名女兒亦有出席！（陳順禎攝）

避免女兒出鏡！（陳順禎攝）

小美到場送別郭母。（陳順禎攝）

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